‘Çocuğum uyanmasa beni öldürecekti’

Bolu'da, 2 yıl önce Erdal İrki ile evlenen Cansu İrki eşiyle birlikte yaşamak için Adana'ya gitti. Evliliklerinin üzerinden geçen 1 yılın ardından 1 çocuk annesi Cansu İrki eşi tarafından şiddet görmeye başladı. Gördüğü şiddete dayanamayan genç kadın eşiyle anlaşmalı olarak boşanmak istedi. Eşinin boşanma teklifini önce kabul eden Erdal İrki daha sonra vazgeçerek genç kadına şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğunun yanında öldüresiye dövülen genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Boşanma davası açan Cansu İrkin, çocuğunu da yanına alarak Bolu'da annesinin yanına yerleşti. Cansu İrkin'in annesinin yanına yerleştiğini öğrenen Erdal İrki, boşanmalarına sebep gördüğü kayınvalidesini öldüresiye dövüp evden ayrıldı.Hamileyken de şiddete maruz kaldığını ve hastalıklara yakalandığını söyleyen Cansu İrkin, "Düğünden 1 sene sonra her şey değişti. Şiddet uygulamalar başladı. Hamileyken dayak yedim. Saç kıran oldum. Hastalıklara yakalandım. Çalışmıyor. Sanal kumar oynuyor. Madde bağımlılığı var. Buraya getirdim bir süre sonra. Adana'da nenesinin yanında kalmıştık. Burada da işe gönderdim. 'Çalışmak bana göre değil' diyor. Boşanmak istediğimi söyledim. Nedenin annem olduğunu düşünerek annemi darp etti. Annemi öldüresiye dövdüğü için ben arkasından tekrar gitmek zorunda kaldım. Düzen tutturamadı. 'Anlaşmalı boşanalım' dedim. İlk önce kabul etti. Beni oyaladığını anladım. Ben de ailemin yanına gelmek için eşyalarımı topladım. Eve geldi. 'Çocuğu göreceğim, bir şey yapmayacağım' dedi. Kapıyı açtım. Eşyalarımı hazırladığımı görünce beni dövmeye başladı. Çocuğum uyanmasaydı öldürecekti. Çocuk imdat sesime uyandı. Bu esnada telefonumu ve evin anahtarını alarak gitti. Ben de balkona çıkarak yoldan geçen birisine seslendim. Polisi aradık" diye konuştu.Cansuİrkin, eşinin ölüm tehditlerinin devam ettiğini söyledi. İrkin, "Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Televizyonlarda çıkan çocuklar gibi çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum" şeklinde konuştu.