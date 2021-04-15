‘Çok önceden tahmin ettim’

Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci olduğu NASA'nın çevrim içi fotoğraf yarışmasını düzenleyen Dünya Gözlemevi internet sitesinin Editörü Michael Carlowicz, fotoğrafı kendisinin seçtiğini ve kazanacağını çok önceden tahmin ettiğini söyledi. NASA'nın çevrim içi fotoğraf yarışması "Dünya Gözlem Turnuvası"nı düzenleyen Editör Carlowicz, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafının 32 fotoğraf arasında birinci seçilmesinin ardından konuştu: "Fotoğrafların bir kısmını NASA Johnson'daki Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi seçti. Onlar 8 fotoğraf seçmişti. Bir kısmını ise astronotlar seçti. Van Gölü 5 kişi tarafından önerildi, fotoğrafı bunun üzerine ben seçtim. Van Gölü'nü seçmemin biraz da eğlenceli bir hikâyesi var. Turnuvayı martta ilk düzenlediğimizde çalışma arkadaşlarıma 'Hangisinin kazanacağını biliyorum. Van Gölü kazanacak' demiştim."