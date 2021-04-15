"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor. Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Salıpazarı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldıklarını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının önemine değinen Dağlı, ailelerin de bir araya gelmemesi gerektiğinin vurguladı.

Ramazan ayında sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Teravihlerde birkaç ailenin bir araya gelmemesinin yanı sıra iftar ve sahur buluşmalarını seneye ertelememiz gerekmektedir. Ayrıca cenazelere 30 kişiden fazla katılım olmaması ve definden sonra taziye ziyaretlerinin yapılmaması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.