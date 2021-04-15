Çorum'da trajikomik olay: Hanım evden kovdu!

Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, "Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana 'daha temizliğim bitmedi erken niye geldin' diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız" diye yanıt verdi.