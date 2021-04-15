Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı Kılınışı ve okunacak dualar, sureler

"Cuma Namazı Kılınışı ve okunacak dualar, sureler" her hafta bugün Müslümanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk Cuma'sı olma özelliği de taşıyan bugünde namaz ibadeti için camilere gidecek olanlar detayları gözden geçirmek için Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile adım adım Cuma Namazı kılınış bilgileri ve okunacak dualar, sureler şöyle;