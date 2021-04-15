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Haberler Yaşam Haberleri Denizbank çalışma saatleri 2021: Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri ile Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:53 Son Güncelleme: 15.4.2021 14:54

2021: Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri ile , kaçta kapanıyor?

Denizbank çalışma saatleri 2021: Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri ile Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2021, hafta içi bankada işleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde şubesi bulunan banka belli saatler aralığında hizmet veriyor. Finansal ihtiyaçları doğrultusunda bankaya gitmek isteyen vatandaşlar öncelikle bankanın öğle arası mesai saatleri, resmi tatillerde ve hafta sonu açık mı kapalı mı, açılış kapanış saatleri gibi bilgileri gün içinde aratıyor. Peki , kaçta kapanıyor? İşte 2021 Denizbank çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati

Finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankaya gitmek isteyen vatandaşlar Denizbank çalışma saatlerine bakıyor. Çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemleri olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kuyrukta beklemek için ''Denizbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Banka işlemlerini şubelere giderek tamamlamak isteyenler öncesinde bankanın açılış, kapanış ve öğle arası saatlerine dair bilgilere ulaşmak istiyor. Buna göre, Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren Denizbank çalışma saatleri yoğun olarak her gün araştırılıyor. Kurum tarafından en son şu açıklama geldi;

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

DENİZBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Denizbank şubelerinin mesai saatleri ve öğle arası çalışma saatleri bilgisine göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Denizbank saat 10.00'da açılıyor, saat 16.30'da kapanıyor.

DENİZBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için Denizbank açılış ve kapanış saati;

Denizbank açılış saati: 10.00

Denizbank kapanış saati: 16.30

DENİZBANK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Diğer bankalarda olduğu gibi Denizbank'ta da hafta sonu mesaisi bulunmamaktadır, yani şubeler cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

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Denizbank çalışma saatleri 2021: Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri ile Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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