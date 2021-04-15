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Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:31

Deniz'de hareketli anlar! Hırsız sevgililer bakın ne yaptı!

İHA
Deniz'de hareketli anlar! Hırsız sevgililer bakın ne yaptı!

’de genç bir çift, mermer fabrikasına girdi. 25 bin TL değerindeki kabloları çalıp izlerini kaybettirdi. Olayı araştıran ekipler, sevgilileri kıskıvrak enseledi. Zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi...

Denizli'de yaşanan olay, Çal ilçesinde bir mermer fabrikasında geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz iki kişi fabrikaya girerek 25 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldı. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)şüphelileri tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT timleri çevredeki güvenlik kameralarının incelemesi sonucu şüphelilerin Faruk A. (25), ile Pınar E. (17), olduğunu tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen ve sevgili oldukları öğrenilen hırsızlım şüphelisi çift, JASAT timleri şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi genç çift jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Deniz'de hareketli anlar! Hırsız sevgililer bakın ne yaptı!
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