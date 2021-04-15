Deniz'de hareketli anlar! Hırsız sevgililer bakın ne yaptı!

Denizli'de yaşanan olay, Çal ilçesinde bir mermer fabrikasında geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz iki kişi fabrikaya girerek 25 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldı. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)şüphelileri tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.