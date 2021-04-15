Dereye uçan minibüste can pazarı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bedre deresi üzerindeki yolda seyir halinde olan Yusuf demirel, kullandığı panelvan minibüsün direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs bedre deresinni azgın sularına uçtu. Su seviyesinin yüksek olduğu dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü bağırarak çevreden yardım istedi. Olay yerine itfaiye arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak güçlükle kurtardığı Yusuf Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.