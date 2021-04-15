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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:05 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:08

Dereye uçan minibüste can pazarı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Dereye uçan minibüste can pazarı

’da seyir halinde olan minibüs sürücüsü Yusuf Demirel (60), aniden direksiyon hâkimiyetini kaybederek dereye uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü, itfaiyenin yardımlarıyla güçlükle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bedre deresi üzerindeki yolda seyir halinde olan Yusuf demirel, kullandığı panelvan minibüsün direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs bedre deresinni azgın sularına uçtu. Su seviyesinin yüksek olduğu dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü bağırarak çevreden yardım istedi. Olay yerine itfaiye arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak güçlükle kurtardığı Yusuf Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Dereye uçan minibüste can pazarı
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