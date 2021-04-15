Dereye uçan minibüste mahsur kaldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Demirel yönetimindeki 16 KNF 99 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Bedre Deresi'ne uçtu. Demirel, su seviyesinin yaklaşık 70 santimetre olduğu derede, aracında mahsur kaldı.







Demirel bağırarak yardım isteyince çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.







Gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel'i kurtardı.







Demirel, kazayı yara almadan atlatırken, araç ise çekici ile dereden çıkartıldı.