Dezenfektan hastanelik etti! 'Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi'

'KAŞINTI SANKİ BENİ ÖLDÜRECEK GİBİYDİ'

Özelçi, "Müşterim sürekli öksürüyor ve hapşırıyordu. Hali de kötüydü. İndikten sonra dezenfektanı elime sürdüm, yüzüme sürmeye başladım, 'yüzüm de temiz olsun' diye. Ve bu uygulamayı 3-4 gün süreyle gün içerisinde uygulayarak yaptım. Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı. Ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı. Ellerimi birbirine sürttüğümde sanki bir sıcaklık geliyordu. Hastaneye gittim. 14 gün hastanede yattım. İlaç tedavisiyle de şükür bugün iyi duruma geldim. Çok korktum. Ailem de çok korktu. Beni kaybedeceklerini düşünerek çok korktular. Vatandaşlarımız dezenfektanı yüzlerine sürmesinler. Çünkü bu çok zararlı olabilen bir şey ve alerji yapabiliyor. Artık ben asla yüzüme dezenfektan sürmüyorum" diye konuştu.

'DEZENFEKTANLARI YÜZE KULLANMAYALIM'

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın hijyen çekincesi nedeniyle yüzüne çok fazla el dezenfektanı uyguladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzüne elleriyle ovuştura ovuştura el dezenfektanı sürmüş. Ve birden alerji gibi yanma, batma, kızarıklık ve gözlerinde de kapanma şikayeti olunca panikleyip bize başvurdu. Hastamızı gördükten sonra hemen servise aldık ve tedavisine başladık. Çünkü gözleri kapanmış; çok ileri düzeyde bir 'temas alerjisi' olan bir hasta olarak karşımıza çıktı."