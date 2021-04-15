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Haberler Yaşam Haberleri Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il sahur vakti ve İmsak saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.4.2021 01:34

Diyanet ile il il sahur vakti ve İmsak saatleri: , ve ’de bugün sahur vakti saat kaçta?

Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il sahur vakti ve İmsak saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının dördüncü gününde sahur saati için geri sayım başladı. tarafından sene başında yayınlanan imsakiye detayları ve sahur saatleri, gece saatleriyle beraber binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Bu noktada “İstanbul, ve ’de sahur vakti saat kaçta?” soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; On Bir Ayın Sultanı, Ramazan'ın dördüncü günü yani 16 Nisan Cuma İstanbul sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunuyor? İşte, ile il il sahur vakti ve İmsak saatleri…

Ramazan ayının üçüncü iftarını geride bırakırken şimdi ise milyonlarca Müslüman Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara ve İstanbul'da sahur vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar 16 Nisan gecesinde İmsak saatine göre sahurlarına kalkacak. Diyanet işleri Başkanlığı bu kapsamda yayınladığı Ramazan İmsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati, İmsak saatlerini duyurdu. İşte "16 Nisan Bugün sahur vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı ve 2021 İmsak saatleri…

Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

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İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il sahur vakti ve İmsak saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün sahur vakti saat kaçta?
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