Diyarbakır iftar saati 15 Nisan 2021! Diyarbakır'da iftara ne kadar var? Diyarbakır imsakiye 2021!

Güneşin doğuş ve batışına göre il il değişiklik gösteren iftar ve sahur saatleri Diyarbakır'da da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il imsakiye içerisinde Diyarbakır imsakiye 2021 de yer alıyor. Diyarbakırlılar "İftara ne kadar var?" sorusuna cevap arıyor. İşte 15 Nisan 2021 Diyarbakır iftar saati...

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün saat 04:11'de oruca başlayan Diyarbakırlılar, oruçlarını kaçta açacaklarını merak ediyor. Kimi sofra telaşında, kimi ise eve yetişme çabasında olan birçok vatandaş, iftar saatlerini yakından takip ediyor. 2021 Diyarbakır imsakiye içeriğine göre, 15 Nisan 2021 Diyarbakır iftar saati 19:01 olarak gözüküyor. Diyarbakırlılar bugün oruçlarını bu saatte açacak.

15 NİSAN PERŞEMBE DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ

15 Nisan Perşembe Diyarbakır iftar saati 19:01

16 Nisan Cuma Diyarbakır iftar saati 19:02

16 Nisan Cumartesi Diyarbakır iftar saati 19:03

Diyarbakır İmsakiye 2021