Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? Diyarbakır iftar saati 15 Nisan 2021! Diyarbakır imsakiye 2021!

Güneşin doğuş ve batışına göre il il değişiklik gösteren iftar ve sahur saatleri Diyarbakır'da da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il imsakiye içerisinde Diyarbakır imsakiye 2021 de yer alıyor. Diyarbakırlılar "İftara ne kadar var?" sorusuna cevap arıyor. İşte 15 Nisan 2021 Diyarbakır iftar saati...

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün saat 04:11'de oruca başlayan Diyarbakırlılar, oruçlarını kaçta açacaklarını merak ediyor. Kimi sofra telaşında, kimi ise eve yetişme çabasında olan birçok vatandaş, iftar saatlerini yakından takip ediyor. 2021 Diyarbakır imsakiye içeriğine göre, 15 Nisan 2021 Diyarbakır iftar saati 19:01 olarak gözüküyor. Diyarbakırlılar bugün oruçlarını bu saatte açacak.

15 NİSAN PERŞEMBE DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ

2021 Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi ile Diyarbakır iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

15 Nisan Perşembe Diyarbakır iftar saati 19:01

16 Nisan Cuma Diyarbakır iftar saati 19:02

16 Nisan Cumartesi Diyarbakır iftar saati 19:03

Diyarbakır İmsakiye 2021

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ OLDU?

13 Nisan Salı günü başlayan Ramazan ayı ile ilgili en çok merak edilen ve gün gün takip edilen konulardan biri de "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusuyla karşımıza çıkıyor. 15 Nisan Perşembe günü Ramazan ayının 3. günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi