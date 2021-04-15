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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:14 Son Güncelleme: 15.4.2021 17:36

Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı!

İHA
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı!

’nin ilçesinde bulunan fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 8 personel yaralandı. Patlama sonrasında çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 15.45 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve durumu ağır olan işçilerden Mesut T.'nin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri, patlamayla ilgili inceleme başlattı.
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Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı!
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