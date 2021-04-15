Düğünde akrabasını öldürdüğü ileri sürülen sanık tahliye edildi

Konya'nın Çumra ilçesinde 25 Ağustos 2019'da Adil Öztürk'ün düğüne katılan Arif Akman'ın havaya ateş açtığı tabanca tutukluluk yaptı. Akman, tabancadaki sorunu gidermeye çalışırken iddiaya göre aniden ateş alan silahtan çıkan mermilerden biri Osman Akman'ın başına diğeri ise Orhan Öztürk'ün bileğine isabet etti. Başından vurulan Osman Akman, aniden yere yığılırken vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Akman ile Öztürk, ambulanslarla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Osman Akman(36), doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Orhan Öztürk'ün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Osman Akman

PANKARTA RAĞMEN ATEŞ AÇTILAR

Jandarma ekipleri, Arif Akman'ı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 58 adet boş kovan bulundu. Düğünün yapıldığı evin duvarında 'Düğün alanları matem yeri olmasın! Düğünümüzde silah atmak yasaktır' yazılı pankartın olması ise dikkat çekti.

ÜZERİNE KAPANIP KANI DURDURMAYA ÇALIŞMIŞ

Arif Akman mahkemedeki savunmalarında Osman Akman'ı kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Akman, 'Osman'ın vurulduğu görünce üzerine kapanıp kanı durdurmaya çalıştım. Sonrada bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Silah tutukluluk yaptı. Silahı havaya kaldırdığımda aniden ateş aldı' diye konuştu.

16 YIL 8 AY CEZA ALIP TAHLİYE OLDU

Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık ve taraflar katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütaalasında Arif Akman'ın Orhan Öztürk'e yönelik yaralama suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine, Osman Akman'a yönelik eylemi nedeniyle ise olası kastla adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Arif Akman, 'Mütaalayı kabul etmiyorum. Orhan Akman'ın benim silahımdan çıkan mermi ile vurulması mümkün değildir. Beraatimi istiyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, Arif Akman'ın Orhan Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle delil yetersizliğinden beraatine, Osman Akman'a yönelik eylemi nedeniyle önce 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapsine, eylemin olası kastla gerçekleşmesi nedeniyle cezasının 20 yıla indirilmesine, duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, Arif Akman'ın tutuklu kaldığı süreyi de göz önüne alarak adli kontrol kararıyla tahliyesine hükmetti.