"Dünya Engelliler Birliği tarafından 3'üncü seçildik"

Alanya Belediyesi'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisinde üçüncülük ödülünü alması sonrası açıklama yapan Başkan Yücel Alanya halkına teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugün gerçekleştirilen Encümen Toplantısının ardından Alanyalı gazetecilerle bir araya geldi. '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verilmiş, bu kapsamda Alanya Belediyesi de üçüncülük ödülünü almaya hak kazanmıştı. Açıklama yapan Başkan Yücel, bu ödülü Alanya halkının aldığını belirtti.

'ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Alanya Belediyesi'nin binlerce başvuru arasından üçüncülüğe layık görüldüğünü vurgulayan Başkan Yücel, "Alanya Belediye'miz 'Türkiye Erişebilirlik Ödülleri'nde 'Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri' kategorisinde üçüncü olmuştur. 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığı yarışmada Alanya Belediyesi'nin 3. Seçilmesi 'Engelsiz Kent Alanya' için yıllardır hizmet ve proje üreten, örnek çalışmalar yapan bizleri gururlandırmıştır. Bu ödül engelli dostu olan Alanya'nın ve Alanya halkınındır. Projemizde havalimanımızdan, otellerimize, üniversitelerimize, hastanelerimize, esnaflarımıza kadar engelsiz uygulamalarımıza uyan tüm Alanya'ya yer verdik. Bilinçli bir şekilde hizmet veren tüm kurum kuruluşlara, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'HİZMETLERİMİZ TAÇLANDIRILDI'

Proje ve çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Yücel, "Alanya'mız, 2018 yılında New York Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenen Dünya Şehirler Günü'nde 88 ülkeden 400 kuruluşun üye olduğu Dünya Engelliler Birliği tarafından 'Erişilebilir Şehir' ilan edilmişti. Erişilebilir Şehir ünvanına sahip Alanyamızın, bakanlığımıza sunduğumuz 'Erişilebilir Turizm Kenti Alanya" projelerimizle tüm belediyeler arasında üçüncülük ödülüne layık görülmesi, bir dünya markası olan Alanya'mız için yaptığımız hizmetlerimizi taçlandırmıştır. Alanya Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı