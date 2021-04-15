Düzce’nin asırlık kültür varlıkları restore edilecek

Düzce Belediyesi, Konuralp'in tarihi dokusunun canlandırarak ülke ve Dünya turizmine kazandırılması çalışmalar sürdürüyor. Bir yandan kazı çalışmaları ve kentsel tasarım proje çalışmalarının devam ettiği bölgede, 8t kültür varlığının restorasyon projesi Kültür ve Turizm Bakanlığından hibe almaya hak kazandı.

KURUL ONAYINA SUNULACAK

Düzce Belediyesinin ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün bakanlık nezdindeki girişimlerinin ardından Kültür İşleri Müdürlüğü harekete geçerek, Konuralp bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli olan 4 ev ve 4 dükkan için "Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanması Projesi" adı altında başvuru da bulunuldu. Bakanlık tarafından onaylanan proje yardımı, resmi sürecin tamamlanmasının ardından uygulama projeleriyle birlikte hazırlanarak kurulun onayına sunulacak. Kurul onayının ardından ikinci aşama için gerekli olan uygulama projelerinin hazırlanmasıyla birlikte restorasyon çalışmalarının başlanmasına hazır hale gelecek.

OSMANLI DÖNEMİNİN İDARİ MERKEZİ; KONURALP

Düzce Belediyesi Başkan Dr. Faruk Özlü, "Konuralp Gazi Diyarı" olarak nitelendirdiği bölgenin kalkınması, ülkeye ve Dünya turizmine kazandırılması adına yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirterek; "Konuralp'te bulunan 4'ü ev 4'ü ise dükkan olmak üzere 8 adet kültür varlığını projelendirilmek için hibe almaya hak kazandık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu konudaki destekleri için çok teşekkür ediyorum. Söz konusu asırlık yapıların sivil mimarlık örnekleri yapı stokunun büyük bölümüne sahip olan Konuralp'in kültürel kimliğini oluşturduğunu söylemeliyiz. Bu sivil mimari örnekleri, içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun yapım tekniği ve tasarımlarına da oldukça zengin bir örnek sunmaktadır. Konutlarda birinci katlar ailenin yaşamının ortak alanı iken, ikinci katlar konuklar için özel mekanlar olarak göze çarpmaktadır. Osmanlı döneminde idari merkez özelliği gösteren Konuralp, kültür birikimi ve kültürel alt yapının dokuya ve mimariye yansımasına da doğal olarak sebebiyet vermiştir. Gerçekleştireceğimiz proje çalışmasıyla Konuralp Gazi Diyarı Düzce'mize tekrardan hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.