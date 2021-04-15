Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (15 Nisan 2021)

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyı kesimlerde hafifte olsa hissedilen deprem sabah saatlerinde paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Ege Denizi'nde yaşanan depreme ilişkin detaylar;

EGE'DE KORKUTAN DEPREM! (15 NİSAN 2021)

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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