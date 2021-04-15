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Haberler Yaşam Haberleri Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (15 Nisan 2021)
Giriş Tarihi: 15.4.2021 07:24

’nde korkutan ! AFAD ve (15 Nisan 2021)

Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Nisan 2021

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, ’nde korkutan bir meydana geldi. Kıyı kesimlerde hissedilen deprem sabah saatlerinde ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Ege Denizi’nde yaşanan depreme ilişkin, AFAD ve

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyı kesimlerde hafifte olsa hissedilen deprem sabah saatlerinde paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Ege Denizi'nde yaşanan depreme ilişkin detaylar;

EGE'DE KORKUTAN DEPREM! (15 NİSAN 2021)

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (15 Nisan 2021)
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