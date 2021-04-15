Elazığ'da aşı uygulaması hız kesmeden devam ediyor

Covid-19 aşı uygulaması, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirilerek aşılamada öncelik sırası belirlenmişti.

Aşı uygulamasını yaygın hale gelmesi ile Covid 19'un önüne geçilebileceğinin önemine değinen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Şu an ilimizde sağlık çalışanlarına, 60 yaş üzeri vatandaşlara, Diyaliz hastalarına, Down Sendromu olanlara, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlara, yüksek riskli hastalara, kanser hastalarına, bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlara, koruma evlerinde yaşayan ve çalışanlara, organ ve doku nakli olanlara ve köy okulu öğretmenlerine aşı yapılmaktadır. Yine aynı program dahilinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızla aynı evde yaşayan 50 yaş ve üzeri kişilerde aşı olabilmektedirler. Aşı temini konusunda herhangi bir sıkıntımız olmadığı gibi, ilimizdeki bütün sağlık kurumlarında aşılama uygulamasını başarılı bir şekilde organize edildiği için herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ancak daha önce de vurguladığımız gibi aşı sırası gelen vatandaşlarımızın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya 182'den randevu almaları gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımıza sağlanan bir başka kolaylıkla da koronavirüs aşı randevu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılmaktadır. Pandemi riskine karşı sağlık kurumları içinde ve önünde yığılmaya neden olmamak üzere randevusuz işlem yapılmayacaktır" dedi.

Elazığ'da aşılama çalışmaları hakkında gelinen son durumu değerlendiren Prof. Dr. Polat, "Tarih itibari ile Covid-19 aşısı için ilimizde hedeflenen toplam nüfus, 142,851 dir.Covid-19 aşısı için ilimizde aşı hakkı açılan 142,851 vatandaşımızdan 81.138'u 1. Doz aşı yapılmış olup, oransal olarak %56.80'e denk gelmektedir. Bununla birlikte 54,424 vatandaşımıza da 2. doz aşı yapılmıştır. Bu aşıların 4.101 dozu Biontech, 126,358 Dozu'da Sinovac'tır. Randevu alıp, ikinci doz aşıyı tarihini bekleyen vatandaşımızın sayısı ise 36,541' dir. Randevusuz 2. dozu bekleyen kişi sayısı ise 26,714 dir. 2.doz aşısı tamamlanan vatandaşımızın sayısı 54,424 olup, bunun hedef nüfusa oranı ise %38,10' dur." diye konuştu.

Aşılanan gruplar hakkında da bilgi veren İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Cahit Polat, "Hedeflenen gruplar içerisinde en yüksek yüzdelik dilimine sahip olanlar 10.076 kişi ile sağlık çalışanlarıdır. Bu grup oransal olarak %75,1'dir. Daha sonra sırasıyla yaşlı engelli koruma evlerinde yaşayanlar ve çalışanlar: 655 kişi %67.67'ye, 65 yaş ve üzeri aşılanan kişi sayısı: 51,236 %72'ye, 50-64 yaş arası aşılanan kişi sayısı:12,294 % 41,08'e, Sağlık durumu açısından öncelikli gruplardan aşılanan kişi sayısı: 3,389 %24,87. Hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörler 3,204 kişi ile %28,15 'ye denk gelmektedir. Burada vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Hastanelerimizdeki aşı uygulaması gece saat 24.00'e kadar devam etmektedir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. Aşı, hastaneye yatış ihtiyacını %100 ortadan kaldırdığı gibi, aşı olan biri, Covide yakalansa bile hastalığı hafif geçiriyor Hastanelerimizdeki rutin hizmetlerimiz devam etmektedir. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yatak doluluk oranlarımız normal düzeydedir. Tüm hastalarımızın başvurularını kabul ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına titizlikle devam edelim. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyelim ve kalabalık oluşturacak etkinliklerden kaçınalım. Bizler sağlık çalışanları olarak fedakarlık ve sabırla bu mücadeleye devam ediyoruz. Aynı sabır ve fedakarlığı tüm halkımızdan da bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.