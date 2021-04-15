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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eşini öldürüp intihara kalkıştı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi tarlada lahana toplayan karısını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet Ö., evlerinin yakınındaki tarlada lahana toplayan 3 çocuk annesi eşi 51 yaşındaki Selma Ö.'yü pompalı tüfekle vurdu. Selma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ö. daha sonra da aynı tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı. Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Selma Ö.'nün cesedi otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları F.Ö. morgun önünde uzun süre gözyaşı döktü.
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Eşini öldürüp intihara kalkıştı
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