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Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sorgula! (15 Nisan 2021) Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:03 Son Güncelleme: 15.4.2021 17:04

yatan iller güncel liste sorgula! (15 Nisan 2021) , ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 15 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

yatan iller sorgulaması Nisan ayının ortasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla veriliyor. Evde bakım aylığı bilindiği üzere her ayın ikinci haftasını takip eden günlerde illere göre yatıyor. SMS ve e devlet üzerinden sorgulamaları yapan vatandaşlar bakım maaşlarının yattığı illeri merak ediyor. Buna göre; , hangi illerde yatırıldı? 15 Nisan sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen yatan iller sorgulanıyor. Nisan ayının ortasına gelirken bakım parasından yararlananlar sms ve e devlet üzerinden yatan ve yatmayan illeri öğrenebiliyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşiyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen , yatan iller hangileri? 15 Nisan 2021 sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet yatırılan evde bakım maaşı il il sorgulanıyor. Nisan ayı içerisinde bulunduğumuz şu zamanda vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Haberimizde, 15 Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 15 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in " Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 15 NİSAN 2021

Amasya

Kırklareli

Edirne

Bolu

Samsun

Aksaray

Sakarya

Ordu

Hatay

Konya

Diyarbakır

Manisa

Uşak

Adıyaman

Antalya

Afyonkarahisar

İzmir

Balıkesir

Isparta

Gaziantep

Bilecik

Zonguldak

Tekirdağ

Osmaniye

Erzincan

Şanlıurfa

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 15 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sorgula! (15 Nisan 2021) Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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