Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 15 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Nisan ayının ortasına gelirken bakım parasından yararlananlar sms ve e devlet üzerinden yatan ve yatmayan illeri öğrenebiliyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşiyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 15 Nisan 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!
Devlet yatırılan evde bakım maaşı il il sorgulanıyor. Nisan ayı içerisinde bulunduğumuz şu zamanda vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Haberimizde, 15 Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve detaylara ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Hatay
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman
Antalya
Afyonkarahisar
İzmir
Balıkesir
Isparta
Gaziantep
Bilecik
Zonguldak
Tekirdağ
Osmaniye
Erzincan
Şanlıurfa
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ