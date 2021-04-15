Son dakika haberi: Dilara Kandak cinayete kurban gitmişti! ‘Faili meçhul kalmasın’

FAİLİ MECHUL KALMASIN

Anneanne Cemile Parmaksız da torunu Dilara Kandak'ın katillinin bulunmasını istedi. Torunun gülen yüzünün fotoğrafının gözünün önünden gitmediğini de belirten Cemile Parmaksız, "O kiseyi incitmeyen melek kalpli anne idi. Kim ne istedi de onu öldürüp gömdü. O zaten annesiz büyüdü. Dilara 5 yaşında iken annesi Hacer, kansere yenik düştü. O da gençliğinin baharında cinayeti kurban gitti" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Baba Metin Kandak'ta kızının katil veya katillerinin bulunmasını istedi.