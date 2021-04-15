Son dakika haberi: Dilara Kandak cinayete kurban gitmişti! ‘Faili meçhul kalmasın’

Son dakika haberleri... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra ormanlık alanda 4 Mart 2018 tarihinde cesedi bulunan Dilara Kandak'ın (23) cinayetinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi A.Y (26), Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde tüm suçlardan beraat etti. Türkiye'de gülerce konuşulan Dilara Kandak'ın katil veya katilleri kim sorusunu akla getirdi. Teyze Şükran Koca, anneanne Cemile Parmaksız "Dilara'nın dosyası faili meçhul kalmasın, katil veya katilleri bulunsun" diyerek cinayetin aydınlatılmasını istedi.
40 GÜN ONRA BULUNMUŞTU
Kortile ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örnekleri bulundu. Eski eşi A.Y. ait olduğu iddia edildi. Yerel Mahkeme A.Y. cinayet ve cinsel saldırıdan cezalandırdı. Bölge 1'inci Ceza Dairesi A.Y.'nin tüm suçlardan berat etti.
'KATİLİ KİM O ZAMAN?'
Gelişmelerin ardından Dilara Kandak'ın teyzesi Şükran Koca, yeğenin katil veya katillerinin bulunmasını istedi. Cinayetin ardından aylarca gözlerine uyku girmediğini acı çektiklerini belirten teyze Şükran Koca, "Dilara'nın katili kim o zaman? Teyze olarak bu cani kimse bulunsun. Yeğenimin cinayeti mutlaka aydınlatılmalı. Yoksa biz yaşayan bir ölüyüz" diye konuştu.
FAİLİ MECHUL KALMASIN
Anneanne Cemile Parmaksız da torunu Dilara Kandak'ın katillinin bulunmasını istedi. Torunun gülen yüzünün fotoğrafının gözünün önünden gitmediğini de belirten Cemile Parmaksız, "O kiseyi incitmeyen melek kalpli anne idi. Kim ne istedi de onu öldürüp gömdü. O zaten annesiz büyüdü. Dilara 5 yaşında iken annesi Hacer, kansere yenik düştü. O da gençliğinin baharında cinayeti kurban gitti" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Baba Metin Kandak'ta kızının katil veya katillerinin bulunmasını istedi.