Gaziantep iftar vakti saati ne zaman? Gaziantep imsakiye ile iftar ve sahur vakti 15 Nisan 2021 Perşembe!

Gaziantep "İftara kaç saat var?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün saat 04:25 itibariyle oruçlu olan Gaziantepliler orucu saat kaçta açacaklarını merak ediyor. "Gaziantep iftar vakti saati ne zaman?" sorusu Gaziantep imsakiye ile yanıt buluyor. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe Gaziantep iftar vakti!

15 NİSAN 2021 GAZİANTEP İFTAR VAKTİ

Ramazan ayının başından sonuna kadar iftar ve sahur vakitleri il il takip ediliyor. Her gün olduğu gibi bugün de "Diyarbakır iftar vakti saat kaçta?" sorusu yanıt arıyor. Bugün Diyarbakır'da iftar vakti saat 19:12 olarak karşımıza çıkıyor.

GAZİANTEP İFTAR VE TERAVİH SAATLERİ

Gaziantepliler bugün saat 19:12'de oruçlarını açacak. Yatsı ezanı ise saat 20:31'de okunacak. Teravih namazı da yatsı namazının hemen ardından kılınacak.

15 NİSAN PERŞEMBE GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 20:31

16 NİSAN CUMA GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 20:32

17 NİSAN CUMARTESİ GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 20:33

Gaziantep imsakiye 2021