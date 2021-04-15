Gaziantep İmsakiye 2021 - Diyanet ile Gaziantep İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta?

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan Ramazan Ayı tüm hızıyla devam ederken, Gaziantep ilimizde oruç tutanlar İmsak, sahur ve iftar vaktine ilişkin bilgi almak için "Gaziantep İmsakiye 2021"e ilişkin şeklindeki Diyanet ile Gaziantep İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP İMSAKİYE 2021 - GAZİANTEP İMSAK, SAHUR, İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Gaziantep İmsakiye 2021 ile birlikte İmsak, Sahur ve İftar vakti bilgileri şöyle;