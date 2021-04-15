Genç kadını vurup intihar etti

İstanbul Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Kılıç Ali Sokak'ta bulunan bir parkta geçen pazartesi akşamı peş peşe silah sesleri duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, parkta yerde yatan Gülsüm Şengül'ü (28) gördü. Ağır yaralı olduğu belirlenen Gülsüm Şengül hemen hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan kişinin Enes Gergüs olduğunu belirleyip aramaya başladı.Çalışmalar sürerken, Gergüs'ün bir sokakta başına ateş ederek intihar ettiği haberi alındı. Gergüs'ün cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda Enes Gergüs ve Gülsüm Şengül, daha önce aynı tekstil fabrikasında çalıştıkları ve Gergüs'ün Şengül'e platonik aşk beslediği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Şengül'ün nişanlandığı, bunu öğrenen Gergüs'ün konuşmak için parka çağırdığı genç kadını başından ve karın bölgesinden silahla vurarak ağır yaraladığı öğrenildi.