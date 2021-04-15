Gençlik merkezinde kurslar başladı

İlçenin eğitim anlamında gençlerin önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bölgemize kazandırdığımız en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimizde kurs faaliyetlerimiz başladı. Şuanda genç kardeşlerimiz burada çeşitli eğitim ve sosyal aktivite yapmaktadır. Bu eğitim ve aktiviteler onlara çok büyük kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle pandemi dolayısıyla eğitim konusunda tam verim sağlayamayan gençlerimiz, burada eksiklerini giderecekler. Yine gençlik merkezi içerisinde bulunan kütüphanemizi de etüt merkezi olarak kullanabilmekteler. İnşallah bu gençlerimiz buradan elde ettikleri kazanımlarla çok iyi yerlere gelirler. Bizler de buna vesile olmanın gururunu yaşarız" dedi.