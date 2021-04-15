Gözünü kaybetti, azmini kaybetmedi

Recep Çiftçi (26), Batman Petrolspor altyapısında güreşçi olarak spor yaşamına başladı. Hırsı, mücadelesiyle hocalarının gözüne giren başarılı sporcu katıldığı bir müsabakada gözüne aldığı darbe sonucu görme kaybı yaşadı. Talihsiz olay sonrası spora küsmeyen ve azmini yitirmeyip hayata daha sıkı tutunarak yoluna devam etti. Güreş sporuna noktayı koyan Çiftçi, Kocaeli Belediyespor'da judo branşında mücadele etmeye başladı. Ve 6 yıl gibi bir sürede peş peşe başarılara imza attı.Aynı zamanda Batman Üniversitesi BESYO 4. Sınıf öğrencisi olan Çiftçi sırasıyla; 2015'te Portekiz'de 60 kiloda Avrupa 3'üncüsü, 2017'de İngiltere'de 60 kiloda Avrupa 3'üncüsü, 2017'de Bakü'deki İslam Oyunları'nda 66 kiloda 3'üncü, 2019'da İtalya'da 60 kiloda Avrupa 2'ncisi oldu. Son olarak Antalya'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda Milli Takım forması altında dünya 3'üncüsü olma başarısını gösterdi.Spora ailesinin teşvik ettiğini belirten Çiftçi, "Gerek ailem, gerekse hocalarım çok büyük destek oldu. En büyük hedefim 3 ay sonra Tokyo'da düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Dünya Şampiyonası'nda şampiyonu olmak" dedi.