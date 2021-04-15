Halfeti’deki gezi teknelerine "takip sistemi"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bereketli Fırat Nehri kıyısında genellikle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren gezi teknelerini takip sistemiyle kontrol altında tutacak.

Bu kapsamda; Halfeti'de bulunan gezi teknelerinin Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli yolculuk yapabilmeleri için güzergâh ve konum takibi, hız optimizasyonu ve takibi yapılarak güvenli bir yolculuk hedefleniyor.

Takip sistemi ile kaza oranlarını düşürülmesi, olası bir kaza durumunda teknenin yerini belirlemek ve teknelerin hız sınırlarını aşıp aşmadığını kontrol altında tutmak amacıyla böyle bir çalışmayı hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç sular Ulaşım Şube Müdürlüğü, öncelikle Halfeti akabinde Birecik ve Bozova ilçelerinde bulunan gezi teknelerinde de aynı uygulamayı hayata geçirecek. Takip sistemi montajının tamamlanması ile birlikte tüm iç sularda çalışan gemi ve yüzer dubaları araç takip ve kamera sistemleriyle izlenebilir hale getirilerek güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.