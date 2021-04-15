Haliç’te denize atladı! Kaptan tarafından kurtarıldı...

Olay Unkapanı Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önce köprünün demir korkuluklarına çıkan bir kişi daha sonra kendini denize attı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kişiyi, Haliç'te teknesiyle yolcu taşıyan kaptan Hasan Mutlu fark etti.