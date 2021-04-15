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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:05

Haliç’te denize atladı! Kaptan tarafından kurtarıldı...

DHA
Haliç’te denize atladı! Kaptan tarafından kurtarıldı...

’da hareketli anlar yaşandı. Bir kişi, unkapanı Köprüsü'nden denize atladı. Boğulmak üzere olan genci yolcu teknesi kaptanı kurtardı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Olay Unkapanı Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önce köprünün demir korkuluklarına çıkan bir kişi daha sonra kendini denize attı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kişiyi, Haliç'te teknesiyle yolcu taşıyan kaptan Hasan Mutlu fark etti.

Teknesini denizde çırpınan kişinin yanına yanaştıran kaptan, bayılmak üzere olan kişiye ip atarak teknesine çıkardı. Suya atlayan genci, sakinleştiren Hasan Mutlu, "Bir can daha kurtardık" dedi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, tekneden aldığı kişiyi kıyıdaki sağlık ekiplerine teslim etti. Deniz Polisi de kaptan Hasan Mutlu'ya teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı. Unkapanı Köprüsünden atlayıp su üstünde çırpınan kişinin kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı cep telefonu ile görüntülendi.

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Haliç’te denize atladı! Kaptan tarafından kurtarıldı...
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