Haliç’te denize düşen şahsı gemi kaptanı kurtardı

Beyoğlu Unkapanı Köprüsü'nden denize düşen genci yolcu teknesi kaptanı Hasan Mutlu Kurtardı. Kaptan Mutlu, şahısın denizde çırpınmaya çalıştığını görerek halat atıp kurtardığını söyledi.





Unkapanı Köprüsü'nde saat 10.00 sıralarında demir korkuluklarına çıkan bir kişi denize düştü. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan genç şahısı Haliç'te teknesiyle yolcu taşıyan kaptan Hasan Mutlu fark etti. Teknesini denizde çırpınan kişinin yanına yanaştıran kaptan, bayılmak üzere olan kişiye ip atarak teknesine çıkardı. Suya atlayan genci, sakinleştiren ve bugüne kadar bir çok insanı denizden kurtaran kaptan Hasan Mutlu, "Bir can daha kurtardık" dedi.





Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, tekneden aldığı kişiyi kıyıdaki sağlık ekiplerine teslim etti.