Harran Üniversitesi’nde kadavradan nakil yapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 2 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Kadir Erdoğan rahatsızlığının artması üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği tespit edilen Erdoğan'ın nakli için beklemeye başlanırken durumu ağırlaşınca harekete geçildi. Hastanın aile bireylerinden de uygun doku bulunamayınca hastaya bir süre önce Adıyaman'da hayatını kaybeden ve organları bağışlanan bir hastanın karaciğer dokusu nakledilerek tekrar hayata tutunması sağlandı.

Karaciğer nakli yapılan Kadir Erdoğan, yaptığı açıklamada rahatsızlığının yaklaşık 2 yıl önce başladığını ve bu süre zarfında çok büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Acil karaciğer nakli olması gerektiğinin söylenmesi üzerine arayışa girdiğini anlatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Çocuklarım ve yakınlarım bana karaciğer dokusu vermeye çalıştı. Fakat hiçbirinin dokusu uymadı ve bu nedenle beklemek zorunda kaldım. Tam umutlarımı yitirmişken Adıyaman'da vefat eden bir hastanın bağışlanan karaciğer parçası bana nakledildi. Şükürler olsun durumum iyi, Allah ismini bilmediğim o hastadan ve Mehmet Yılmaz hocadan razı olsun. Onların sayesinde tekrar hayata bağlandım."

Karaciğer dokusu nakli yapılan Kadir Erdoğan'ı ziyaret eden Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi: Harran Üniversitesi Hastanesinin son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla bölgede sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade ederek hastaların kendilerini tercih etmesinin ve buradan sağlıklı bir şekilde ayrılmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.

Dekan Çiftçi; "Hastanemiz Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocamız, Anestezi ekibi ve Kalp Damar Cerrahi ekibi ile birlikte yapmış oldukları karaciğer naklinde bölgede tercih edilen hastane haline geldik. Bu başarı bir ekip başarısıdır. Bugün sadece Şanlıurfa'da değil, Türkiye'nin birçok illinde hasta kabul eden bir hastaneyiz. Amacımız hasta nakil eden değil, hasta kabul eden bir hastane olmaktır" diye konuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da hastane olarak pandemi süresinde acil olan hastaları ameliyat etmeye devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz; Kadir Erdoğan'ın ameliyat edilmeden önce durumunun ağırlaştığını ve karaciğer fonksiyonlarının son evresine gelmiş durumdayken Adıyaman'da vefat eden bir hastadan kadavradan alınan dokuyu Erdoğan'a naklettiklerini ifade ederek yapılan operasyon sonucu Erdoğan'ın tekrar hayata tutunduğunu sözlerine ekledi.