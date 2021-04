Hasta yakını dehşeti

Sivas Numune Hastanesi'nde güvenlik görevlileri bir hastanın 8 yakınını kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarınca acil servis karıştı. Önce özel güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları daha sonra acil servise zarar verdi. Saldırı sonrası hastaneye gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Olayın takipçisi olacağım, hesabı sorulacak" dedi. Sivas'ta rahatsızlanınca Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Y.Ö. adlı hastanın 2'si kadın 8 yakını acilde beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri ise hasta yakınlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı. Özel güvenliğin uyarısı üzerine çılgına dönen hasta yakınları güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra 6 güvenlik görevlisine saldıran hasta yakınları daha sonra acil serviste bulunan malzeme ve eşyaları kırdı.Hastanenin güvenlik kameralarına an be an yansıyan olay polisin gelmesiyle son buldu. Polis 8 hasta yakınını gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan saldırının ardından Numune Hastanesi'ne gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, saldırıya uğrayan güvenlik görevlilerini ziyaret etti. Burada konuşan Vali Ayhan; "Sivas Numune Hastanesi'nde tedavisi yapılan hastanın yakınları, sağlıkçılarımıza ve güvenlikçi personelimize şiddet uygulamış, acil serviste maddi zarara sebebiyet vermişlerdir. Taşkınlığın failleri gözaltına alınarak, konu adli makamlara intikal etmiştir. Bu çirkin saldırıyı tasvip etmek mümkün değil. Bu kişiler kamu malına verdikleri zararı ödeyecekler. Sağlıkçılarımız 1 yıldır canla başla hizmet ediyorlar ve bu saldırıyı hak etmiyorlar. Yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bunun hesabı sorulacak. Takipçisi olacağım" diye konuştu.