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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:31

2021: Ramazan İmsakiyesi ile saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Hatay iftar saati 2021: Ramazan İmsakiyesi ile Hatay iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2021 yayınlandı. Buna göre; il il de belli oldu. Vatandaşlar yaşadıkları illerdeki iftar saatlerini öğrenmek için sorgulamalarına başladılar. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar saat kaçta, okunacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Ramazan İmsakiyesi ile ve bilgiler!

Ramazan ayında oruç ibadeti yapılmaya devam edilirken vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından 2021 Ramazan imsakiyesi yayınlanırken il il iftar vakitleri de belli oldu. Bu kapsamda; Hatay iftar saati ile akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan imsakiyesi ile Hatay iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

HATAY İMSAKİYE 2021!

Diyanet tarafından yayınlanan il il iftar saatleri belli oldu. Hatay iftar saati ile imsak vakti bilgileri şöyle;

HATAY İMSAKİYE (15 NİSAN 2021 PERŞEMBE)

Hatay iftar saati: 19:16

HATAY İMSAKİYE 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Hatay iftar saati 2021: Ramazan İmsakiyesi ile Hatay iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?
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