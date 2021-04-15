Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Havaların ısınmasıyla kadınların pancar mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:53

Havaların ısınmasıyla kadınların pancar mesaisi başladı

İHA
Havaların ısınmasıyla kadınların pancar mesaisi başladı

’nin ilçesinde havaların ısınmasıyla doğadan kendiliğinden yetişen ve değişik şekilde tüketilen bitkilerin toplanması için kadınlar yoğun mesai harcıyor.

Yüksekova ilçesinde baharın gelmesiyle özellikle otlu peynir yapımında kullanılan bitkileri toplamak isteyen kadınlar yaylalara çıkmaya başladı.



Pancarın yoğun olduğu bölgeye yolun bir bölümünü araçlarla diğer yarısını yürüyerek çıkan kadınlar, topladıkları bitkileri otlu peynir yapımı başta olmak üzere bazı yemeklerde de kullanıyorlar.



Baharın gelmesiyle pancar toplamak için dağlara çıktıklarını belirten Tarık Danış, "Sabah saatlerinde geldik. Şimdi pancarın olduğu dağa çıktık. Alo, mende ve siyabo gibi bitkileri topluyoruz. Bizde bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Her sene olduğu gibi yine Doski Vadisi'ne geldik. Buralarda yetişen pancar bir başka güzel oluyor. Topladığımız pancarı Yüksekova merkeze götürüp satacağız" dedi.





ARKADAŞINA GÖNDER
Havaların ısınmasıyla kadınların pancar mesaisi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA