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Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:44

‘Hayalet Kumarhane’de yakalandılar! Polisler adrese İtfaiye Ekipleri’yle birlikte girdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Hayalet Kumarhane’de yakalandılar! Polisler adrese İtfaiye Ekipleri’yle birlikte girdi

Şişli’de giriş kapısı kapalı olan bir ‘Hayalet Kumarhane’ye İtfaiye Ekipleri eşliğinde girildi. 13 kişiye 62 bin lira ceza kesildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste yasa dışı kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adresi denetledi. Kapısı kapalı olan adrese İtfaiye Ekipleri ile birlikte giren polisler adresin kıraathane olarak tasarlandığını ve içeride 13 kişinin bulunduğunu tespit etti. "Hayalet Kumarhane" olarak tasarlandığı da iddia edilen adreste bulunan kişilere sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve yasa dışı kumar oynadıkları gerekçesiyle 62 bin 465 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Adres mühürlendi.

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‘Hayalet Kumarhane’de yakalandılar! Polisler adrese İtfaiye Ekipleri’yle birlikte girdi
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