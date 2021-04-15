Hayata böyle tutundu

Konya'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki S.N.A., yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakan ve son anda polisin kolunu yakalaması sonucu hayata tutunan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 09.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kültürpark Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Üst geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar da S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı. Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, "Tek çarem ölüm" gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız, kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.