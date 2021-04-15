Hem kısıtlamayı hem sosyal mesafeyi ihlal ettiler! Mesafesiz eğlenceye 41 bin lira ceza!

İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında eğlenen ve sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 12 kişiye 41 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Dün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 21.30 sıralarında Ataşehir İlçesi'ne bağlı Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanı denetlendi. Adreste sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 12 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 41 bin 628 lira para cezası kesildi.