Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmı kapanma uygulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalar yapmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayınlanmıştı. Şimdi ise "Kısmı Kapanma Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" kısmından merak edilen 9 sorunun yanıtı verildi. Evlenecek çiftlerin düğün merasimi yapmaksızın evlenme işlemlerini yapıp yapamayacağı kısmı da bu bilgiler arasında yer aldı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EVLENME İŞLEMLERİ YAPILABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Kısmı Kapanma Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" ile ilgili kısım şu şekildedir;