Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmı kapanma uygulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalar yapmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayınlanmıştı. Şimdi ise "Kısmı Kapanma Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" kısmından merak edilen 9 sorunun yanıtı verildi. Evlenecek çiftlerin düğün merasimi yapmaksızın evlenme işlemlerini yapıp yapamayacağı kısmı da bu bilgiler arasında yer aldı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Kısmı Kapanma Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" ile ilgili kısım şu şekildedir;
"Herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?"
Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınma bulunmamaktadır. Ancak ilgili genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!
"Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.