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Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:50 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:51

Sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın ?

Sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?

Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından “Kısmı Kapanma” konulu genelge yayınlandı. Genelgeye ilişkin sıkça sorulan sorular kapsamında bazı detaylar da belli oldu. Bilindiği üzere; koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığı için Ramazan ayı boyunca ilk iki haftada kısmı kapanma uygulanacak. Bu kapsamda; düğün, nişan, kına, nikah gibi toplu yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmişti. Ancak herhangi bir tören yapılmaksızın sorusunun yanıtı evlenecek çiftler tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi? İşte genelge detayları!

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmı kapanma uygulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalar yapmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayınlanmıştı. Şimdi ise "Kısmı Kapanma Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" kısmından merak edilen 9 sorunun yanıtı verildi. Evlenecek çiftlerin düğün merasimi yapmaksızın evlenme işlemlerini yapıp yapamayacağı kısmı da bu bilgiler arasında yer aldı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EVLENME İŞLEMLERİ YAPILABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Kısmı Kapanma Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" ile ilgili kısım şu şekildedir;

"Herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?"

Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınma bulunmamaktadır. Ancak ilgili genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

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"Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

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Sokağa çıkma yasağında herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?
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