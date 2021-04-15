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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:09

İstanbul iftar vakti saat kaçta? ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri: Ezan kaçta okunuyor?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri: Ezan kaçta okunuyor?

İstanbul ezan saati ve üçüncü iftar için geri sayım başladı. 15 Nisan tarihli İstanbul iftar vakti için gözler İmsakiyesine çevrildi. , resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. İstanbul'da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının üçüncü günü ibadetini yerine getirmek isteyenler İstanbul iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunuyor sorularına cevap aramaya başladı. ile 2021 İstanbul iftar, vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 15 Nisan Perşembe 2021 İmsakiye ile İstanbul iftar saati...

Bugün Ramazan'ın üçüncü günü. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye ve iftar saati de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul'da iftar vakti ezan saatleri belli oldu. İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar saati bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

İstanbul 15 Niisan iftar saati: 19:50

İSTANBUL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

Ankara İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri: Ezan kaçta okunuyor?
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