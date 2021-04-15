İstanbul'da bir bina alev alev yandı! Mahalleli sokağa aktı...

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Saniye Görgülü, " Bir anda alev alev yandı. Kız da buradaydı, bağırdık çıkın diye. O da korktu çıkmadı. Üst katta da bebek vardı. Yoğun duman olunca onlarda mahsur kaldı. Oğlum da vardı. Sonra itfaiye geldi kurtardı. Bebeği ambulansa götürdüler. 5 kişi kurtarıldı. 6-7 aylık bir bebek. Şoka girdik çünkü benim çocuğumda ordaydı" diye konuştu. Daireden yükselen alevler ve mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın sırasında sokağa dökülen vatandaşların koronavirüs tedbirlerini unuttuğu görüldü.