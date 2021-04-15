İstanbul'da sır olay! AFAD ve AKUT Özgür Kılınç'ı arıyor...



Aramalara katılan Mustafa Koyuncu, "Burada 3 tane arama kurtarma köpeğimiz var. Biz de bu tarafta arama yapıyoruz. Ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Aramalara motoru ile katılan Mehmet Bostan ise, "Çevredeki GSM operatörlerinden alınan sinyal çerçevesinde bu bölgede bir arama yapıyoruz. Bu bölgede sabah saat 05.00'den beridir arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz bir ipucu bulamadık" şeklinde konuştu. Aramalar gün boyunca sürmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı.