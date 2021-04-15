İstanbul’da teknolojik büyük tekne av yasağı başladı

İstanbul'da 15 Nisan itibariyle balık avı sezonu sona erdi. Balık av yasağı başladı. Balıkçılar bu yıl balığın altın yılını yaşadığını tezgahlarda bol miktarda bulunduğunu av sezonu yasağı ile denizlerde balığın daha bereketli olacağını söyleriler.



Balık avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi. Sezonun son balıkları Su ürünleri haline getirilirken Balıkçılar balığın bu yıl bereketli ve altın yılını yaşadığını söylediler.



İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2020-2021 av sezonumuz, 24.00 itibariyle endüstriyel balıkçılık yasaklandı. Av yasaklarının başlaması ile birlikte küçük balıkçıların ve teknelerin avlanmaya devam edeceği kaydedildi.



İstanbul İl Tarım Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerin devam ettiğini belirten İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24 bin 775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi" dedi.



11 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI



İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı ekiplerin sezon boyu yaptığı denetimlerde, 24 bin 775 uygulama gerçekleştirildiği öğrenildi. 750 idari işlem uygulanan denetimlerde toplam 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. 95 balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.



BU SEZON BALIK ALTIN YILINI YAŞADI



Balık avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona ermesi ile birlikte tezgahlarda balık bolluğunun yaşandığını belirten Sarıyerde 47 yıllık balıkçılık yapan Selçuk Topçu, "Bu sezon balık avında bereketli geçti. Palamut, hamsi, istavrit ve çinekop bu sene çok boldu..Bu sezon balık altın yılını yaşadı. Arada verilen balık avı yasakları küçük balıkların avlanmasını engelledi. Hamsi biraz pahalı oldu tezgahlarda her zaman yerini aldı. Avlanma yasağı sadece teknolojik büyük teknelerde var. Diğer küçük teknelerde avlanma devam edecek. Olta balıkçılığı ile birlikte tezgahlar yine balıkla dolup taşacak. 4 buçuk aylık yasak balığın artmasını sağlayacak. Kalkan sezonu Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Çupra, levrek 60-70 liradan satılırken bu yıl kalkan 250 TLden tezgahlarda satılacak. Çinekop 100 Sarıkanat 130, Hamsi 50 İstavrit ise 60 TL'den satılıyor"dedi.