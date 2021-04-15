İyilik yaptı kötülük buldu! 300 bin liralık borçla bir başına kaldı

İnsanlık yapmaya çalıştım. Bu kadının tanıdığı olan insanlar bana iş verecekleri iddiasıyla yaklaştılar. Okumam yazmam olmadığı için iş evrağı diyerek kağıtlara parmak bastırdılar. Sonrasında öğrendim ki üzerime şirket açmışlar. Bu şirketlerle benim bir alakam yok. Ben şu an sadece adaleti arıyorum. Bu insanlar bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler" diye konuştu.