İzmir İmsakiye 2021 - Diyanet ile İzmir İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta?

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan Ramazan Ayı tüm hızıyla devam ederken, İzmir ilimizde oruç tutanlar İmsak, sahur ve iftar vaktine ilişkin bilgi almak için "İzmir İmsakiye 2021"e ilişkin şeklindeki Diyanet ile İzmir İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

İZMİR İMSAKİYE 2021 - İZMİR İMSAK, SAHUR, İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İzmir İmsakiye 2021 ile birlikte İmsak, Sahur ve İftar vakti bilgileri şöyle;