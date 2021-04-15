İzmir’de akılalmaz kaza: Bomba patladı sandık!





BOMBA PATLADI ZANNETTİLER

Kaza anını anlatan kuaför Adem Çetin, "Kaza anında tıraş yapıyordum. Tam müşteriyle ilgilenirken bomba patlar gibi bir ses geldi. Arkamıza baktığımızda her yer çok felaketti. Araç tıra çarptıktan sonra dükkanın içine giriyor. Çok kötüydü. Anlatılmaz yaşanır dedikleri gerçekten bu. Hala elimiz ayağımız titriyor. Şoförün biraz sıkıntısı vardı, onu da hastaneye kaldırdılar. Kaza esnasında içeride oturan bir müşterimiz vardı. Cam kırıkları onun kafasına geldi. Kafasında biraz yarıklık var. O da şikayetçi olmayacağını söyledi. Allah kimseye yaşatmasın. Şoförün çok hızlı olduğunu söylüyorlar. Şimdi masrafların karşılanmasıyla uğraşıyoruz" dedi.