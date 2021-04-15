Kabloları böyle kesmeye çalıştılar! İstanbul Polisi suçüstü yakaladı

İstanbul'da bir elektrik trafosuna giden kabloları keserek çalmaya çalışan üç kişi suçüstü yakalandı. O anlar kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Kozyatağı Bağlantı Yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları kesen üç şüpheli İstanbul Polisi tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kamera görüntülerine yansıdı. İddialara göre kabloları kesmek suretiyle çalmaya çalışan Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. isimli şahıslar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında "Açıktan Hırsızlık" suçundan yasal işlem yapılan şüpheliler iddialara göre tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.