Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Kadir Gecesi ne zaman, önemi nedir?

Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Kur-an'ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu önemli tarih hakkında "Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrulmuş olup bu gecenin bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelenmiştir. Bu önemli gecede günahların bağışlanması için tövbe edilmeli, dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve nafile ile varsa kaza namazının kılınması önem taşımaktadır. Bu kapsamda; Kadir Gecesi ne zaman? Bu yıl 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte tarihi!

Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı Ramazan ayının başlaması ile birlikte sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayının 26.gününü 27.gününe bağlayan bu önemli gecede ibadet etmenin sevabı büyüktür. Aynı zamanda bu gecede tövbe edilmeli, dualar edilmeli ve namaz kılınmalıdır. Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği Kadir Gecesi ne zaman? Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.