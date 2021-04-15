Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zeynep K. idaresindeki34 RN 4719 plakalı Kia marka otomobil, eski Niğde-Adana yolu Sazlıca kavşağında Nurullah S. yönetimindeki 51 BG 744 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyonla çarpıştı.Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaraları çıkardı.Kazada yaralanan sürücü Zeynep K. ile Cansu ve Defne B., Gülseren Ç. ve Ela T. 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.