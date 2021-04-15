Kaportacı adı altında uyuşturucu satışı yapmış

Ankara'da, işlettiği kaporta dükkanında çevredeki esnafa uyuşturucu satan kaporta ustası C. B., polis ekiplerince gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 1 kilogram Skunk ve Marihuanna uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içeresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, kaporta servisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerini takibe aldı. Yaklaşık 1 ay boyunca yürüttükleri çalışmalarda servise sürekli şüpheli kişilerin girip çıktığını iş yeri sahibi C.B'nin bu kişiler ile alışveriş halinde olduğunu belirledi. İş yerinden çıkan bir otomobili durduran ekipler, içeresinde bulunan S.T.D ve S.O.'yu gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KAPORTACI ADI ALTINDA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPMIŞ



Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerinin ardından, C.B.'nin bölgedeki esnaf başta olmak üzere çevresindekilere uyuşturucu temin ettiği ve kaporta dükkanı adı altında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Kaporta dükkânına düzenlenen operasyonda, şüpheli C.B gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, 1 kilogram skunk ve marihuanna adı verilen uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.